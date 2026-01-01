काटजू अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन, 36 यूनिट रक्त संग्रहित

डॉ. रचना दुबे ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुरक्षित रक्त का संचय विशेष रूप से प्रसवकालीन सेवाओं के लिए अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रसव के दौरान होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव (पीपीएच), गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं, जटिल सिजेरियन ऑपरेशनों और गंभीर स्थिति में पैदा हुए नवजात शिशुओं की चिकित्सा में रक्त की तत्काल आवश्यकता होती है। समय पर रक्त मिलने से न केवल मरीज की जान बचाई जा सकती है, बल्कि यह मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी निर्णायक भूमिका निभाता है।