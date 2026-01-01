काटजू अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन, 36 यूनिट रक्त संग्रहित

katju hospital blood donation camp
mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के डॉ. कैलाशनाथ काटजू सिविल अस्पताल में शुक्रवार को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में समाज के विभिन्न वर्गों के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों के परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में आने वाले गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना था।
अस्पताल की नोडल अधिकारी डॉ. रचना दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। इस दौरान 'आईएएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन' की सदस्यों, नगर निगम के कर्मचारियों, अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ सहित कुल 54 लोगों ने रक्तदान के लिए अपना पंजीकरण कराया। अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत, चिकित्सकों की टीम ने 36 दाताओं को रक्तदान के लिए पूर्णतः स्वस्थ पाया, जिनके माध्यम से 36 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया।
डॉ. रचना दुबे ने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुरक्षित रक्त का संचय विशेष रूप से प्रसवकालीन सेवाओं के लिए अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्रसव के दौरान होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव (पीपीएच), गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं, जटिल सिजेरियन ऑपरेशनों और गंभीर स्थिति में पैदा हुए नवजात शिशुओं की चिकित्सा में रक्त की तत्काल आवश्यकता होती है। समय पर रक्त मिलने से न केवल मरीज की जान बचाई जा सकती है, बल्कि यह मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में भी निर्णायक भूमिका निभाता है।
शिविर के सफल आयोजन में अस्पताल प्रबंधन का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के दौरान काटजू अस्पताल के अधीक्षक डॉ. बलराम उपाध्याय स्वयं उपस्थित रहे और रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल का प्रयास है कि किसी भी आपात स्थिति में मरीज को रक्त के अभाव में भटकना न पड़े। इस अवसर पर अस्पताल के समस्त वरिष्ठ चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और प्रबंधन से जुड़े अन्य लोग मौजूद रहे। रक्तदाताओं को अस्पताल प्रबंधन की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
