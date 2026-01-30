सिविल इंजीनियर की घिनौनी हरकत, लड़की के परिजनों-रिश्तेदारों को भेजे अश्लील फोटो

आरोपी सिविल इंजीनियर आयुष अग्निहोत्री अभी तक अलग-अलग डाकघरों से सात बार लेटर और अश्लील फोटो भेज चुका था। आरोपी ने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर पुलिस को चकमा देना सीखा। वो कैप और मुंह पर मास्क लगाकर इंदौर से बसों में सफर कर उज्जैन, देवास, खातेगांव, आष्टा और धार जैसे शहरों के डाकघरों तक गया और वहां से लेटर व अश्लील फोटो पोस्ट किए। लोकेशन ट्रेस न हो इसलिए वो मोबाइल भी नहीं रखता था। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने ये कबूल किया है कि उसने क्राइम पेट्रोल देखकर इस तरह की हरकतों के तरीके सीखे थे। पुलिस का कहना है कि डिजिटल फॉरेंसिक जांच में AI से बनाई गई तस्वीरों के सबूत मिले हैं, जिससे केस और मजबूत हुआ है। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर आईटी एक्ट, महिला उत्पीड़न और धमकी से जुड़े गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।