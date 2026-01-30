सिविल इंजीनियर की घिनौनी हरकत, लड़की के परिजनों-रिश्तेदारों को भेजे अश्लील फोटो

ai misuse deepfake civil engineer arrested
AI Misuse: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक सिविल इंजीनियर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिविल इंजीनियर की हरकत जानकर लोग हैरान रह जाएंगे। सिविल इंजीनियर एक लड़की के AI से अश्लील फोटो बनाकर उसके परिवारवालों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को लेटर के साथ भेज रहा था। सिविल इंजीनियर ने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर पुलिस को चकमा देने की तरकीब सीखी थी और करीब 7 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था।
आरोपी सिविल इंजीनियर का नाम आयुष अग्निहोत्री है जो कि डेटा एनालिसिस का काम करता है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी की शादी एक युवती से तय होने वाली थी लेकिन कुंडली न मिलने के कारण ऐन वक्त पर रिश्ता टूट गया। रिश्ता टूटने की बात आरोपी आयुष को इस कदर नागवार गुजरी कि उसने युवती को बदनाम करना शुरु कर दिया। आरोपी ने AI का इस्तेमाल कर युवती के अश्लील फोटो बनाए और फिर इन अश्लील फोटो को लेटर के साथ युवती के परिजन व रिश्तेदारों के साथ ही पड़ोसियों को डाक के जरिए भेजने लगा। जिससे परेशान होकर पीड़िता ने जुलाई 2025 में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
आरोपी सिविल इंजीनियर आयुष अग्निहोत्री अभी तक अलग-अलग डाकघरों से सात बार लेटर और अश्लील फोटो भेज चुका था। आरोपी ने क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर पुलिस को चकमा देना सीखा। वो कैप और मुंह पर मास्क लगाकर इंदौर से बसों में सफर कर उज्जैन, देवास, खातेगांव, आष्टा और धार जैसे शहरों के डाकघरों तक गया और वहां से लेटर व अश्लील फोटो पोस्ट किए। लोकेशन ट्रेस न हो इसलिए वो मोबाइल भी नहीं रखता था। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने ये कबूल किया है कि उसने क्राइम पेट्रोल देखकर इस तरह की हरकतों के तरीके सीखे थे। पुलिस का कहना है कि डिजिटल फॉरेंसिक जांच में AI से बनाई गई तस्वीरों के सबूत मिले हैं, जिससे केस और मजबूत हुआ है। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर आईटी एक्ट, महिला उत्पीड़न और धमकी से जुड़े गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।
