Indore factory fire: इंदौर की दवा फैक्ट्री में भीषण आग, 11 कर्मचारी झुलसे, इलाके में हड़कंप

Indore factory fire: इंदौर के लिए बुधवार का दिन हादसों भरा रहा। सुबह ब्रजेश्वरी एनेक्स कॉलोनी में एक ईवी कार की चार्जिंग के दौरान पूरे घर में आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। थोड़ी ही देर बाद दोपहर में एक और हैरान करने वाली खबर आई, जहां पालदा इलाके में दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस घटना में 11 कर्मचारियों के झुलसने की सूचना है। बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है।