पुलिस पर हमला, टीआइ-एसआइ सहित जवान घायल

इंदौर. इंदौर-देवास सीमा से लगे सिमरोल गांव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया। लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से किए गए इस हमले में थाना प्रभारी गिरिजाशंकर महोबिया, उपनिरीक्षक आशिक हुसैन और आरक्षक मनीष वर्मा घायल हो गए। हालात ऐसे बने कि पुलिस दल को जान बचाकर मौके से लौटना पड़ा। घटना के बाद एसडीओपी देवेंद्र धुर्वे चार थानों के बल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। बाद में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 7 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है।