बालोतरा फायरिंग कांड: युवती से जबरन शादी करना चाहता था आरोपी, सेना के भगोड़े संग रची अपहरण की साजिश, 4 गिरफ्तार

Balotra crime: बालोतरा जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रनियादेशीपुरा गांव में दिनदहाड़े घर में घुसकर फायरिंग, हमला और युवती के अपहरण के प्रयास के सनसनीखेज मामले का बालोतरा पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने मामले में प्रयुक्त एसयूवी वाहन बरामद करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता सहित अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों में चेलाराम उर्फ सिकीया सहित तीन अन्य बापर्दा मुलजिम शामिल हैं।