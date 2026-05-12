चित्तौड़गढ़: BJP नेता रमेश ईनाणी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, जानें 30 साल पुराने विवाद की खूनी कहानी

चित्तौड़गढ़ एसपी मनीष त्रिपाठी के अनुसार, यह घटना 11 नवंबर की सुबह करीब 11 बजे हुई थी। रमेश ईनाणी अपने घर से स्कूटर पर सवार होकर ऑफिस जा रहे थे। तभी सिटी पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल सवार एक हमलावर ने, जिसने हेलमेट पहन रखा था, उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में ईनाणी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तुरंत उदयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।