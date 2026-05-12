राजस्थान में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, उदयपुर में 4 सरपंचों समेत दर्जनों नेता BJP में शामिल

कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल होने वालों में गोगुंदा और सायरा पंचायत समिति के प्रभावशाली नाम शामिल हैं। वालाराम गमेती: सायरा सरपंच संघ अध्यक्ष, सुरमा राम गरासिया: सायरा सरपंच, टमु बाई: करदा सरपंच और वनाराम गमेती: सीमांद सरपंच और वार्ड पंच। इनके अलावा सिंघाड़ा से फूलाराम, सेमड़ से वनाराम और सामल के प्रकाश गमेती सहित सायरा और गोगुंदा क्षेत्र के कुल 51 लोगों ने भाजपा की रीति-नीति में विश्वास जताते हुए सदस्यता ली।