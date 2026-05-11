Udaipur Bus Fire: उदयपुर-अहमदाबाद हाईवे पर चलती बस में लगी आग, टला बड़ा हादसा

Udaipur Bus Fire: राजस्थान में उदयपुर-अहमदाबाद हाईवे पर एक बड़ा हादसा टल गया। हाईवे पर चलती स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में बस जलकर खाक हो गई। राहत की बात यह रही कि चालक ने समय रहते सभी सवारियां सुरक्षित बस से उतार ली, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। बस में करीब 40 यात्री सवार थे।