Udaipur Fire: भीषण आग की चपेट में आने से तीन घर जलकर राख, दो बकरियां जिंदा जलीं, मासूम बाल-बाल बचे

उदयपुर। जिले के कालीभीत क्षेत्र के निकट ग्राम पंचायत ढीकिया के राजस्व गांव उम्मेदपुरा में भीषण आग लगने से तीन कच्चे मकान जलकर राख हो गए। आगजनी की इस घटना में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। घरों में रखा अनाज, नकदी, घरेलू सामान, मोटरसाइकिल और दो बकरियां भी आग की भेंट चढ़ गईं। घटना के दौरान घर में मौजूद दो बच्चों को ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया।