Rajasthan: पुलिस हिरासत में मौत पर डीजीपी का सख्त फरमान, टॉर्चर रूम नहीं बनें थाने, जारी हुआ नया सर्कुलर

उदयपुर। पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय ने थानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें गिरफ्तारी के बाद मेडिकल जांच, पूछताछ की निगरानी, लॉकअप की नियमित जांच और हर कार्रवाई का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने पर जोर दिया गया है। इससे पुलिस की जवाबदेही बढ़ेगी और हिरासत में प्रताड़ना या संदिग्ध मौत के मामलों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।