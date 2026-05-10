उदयपुरवासियों के लिए गुड न्यूज: पारस तिराहा पर अंडरब्रिज बनकर तैयार, जल्द ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

फ्लाईओवर की लंबाई लगभग 550 मीटर है और यह बलीचा की ओर से शुरू होकर सेल टैक्स ऑफिस क्षेत्र तक पहुंचेगा। योजना के अनुसार, प्रोजेक्ट को दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाना है। निर्माण की वर्तमान गति को देखते हुए यूडीए ने काम दीपावली 2026 तक भी पूरा होने की उम्मीद जताई है।