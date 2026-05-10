राजस्थान के सलूंबर-प्रतापगढ़ में चांदीपुरा वायरस से हुई थी 15 बच्चों की मौत! NIV पुणे की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

यह विशेष रूप से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अधिक खतरनाक माना जाता है, जितने बच्चों की मौत हुई सभी में ऐसे लक्षण थे। 24 से 48 घंटे में बुखार और उल्टी के बाद बच्चों की मौत हो गई। यह वायरस सैंडफ्लाई और मच्छरों जैसे कीटों से फैलता है। यह आमतौर पर गाय, भैंस और बकरियों में मिलता है। मच्छर जब इन जानवरों को काटते हैं तो इन कीटों से मनुष्यों तक पहुंच सकता है।