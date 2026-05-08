8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

जीवन एक संघर्ष : हर 15वें दिन खून का सहारा, दर्द और तकलीफ के बीच खिलखिला रही जिंदगी

एमबी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के अनुसार फरवरी, मार्च और अप्रैल 2026 में कुल 1141 मरीज थैलेसीमिया/हिमोफिलिया वार्ड पहुंचे। इनमें फरवरी में 381, मार्च में 388 और अप्रैल में 372 मरीज शामिल रहे। इसी अवधि में कुल 839 सिंगल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए गए। फरवरी में 282, मार्च में 314 और अप्रैल में 288 बच्चों को सिंगल ट्रांसफ्यूजन देना पड़ा। वहीं डबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के भी 257 मामले सामने आए। फरवरी में 99, मार्च में 74 और अप्रैल में 84 बच्चों को दो बार ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी।

3 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

May 08, 2026

बचपन खेल और सपनों से जुड़ा होता है, वहीं शहर और आसपास के कई बच्चों का जीवन अस्पताल, सुइयों और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बीच बीत रहा है। थैलेसीमिया से पीड़ित इन बच्चों को हर 10 से 15 दिन में शरीर का पूरा खून फिर से चढ़वाना पड़ता है।

source patrika photo

विश्व थैलेसीमिया दिवस विशेष: एमबी हॉस्पिटल में रोज 15 से 20 बच्चों को चढ़ रहा खून

उदयपुर. बचपन खेल और सपनों से जुड़ा होता है, वहीं शहर और आसपास के कई बच्चों का जीवन अस्पताल, सुइयों और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बीच बीत रहा है। थैलेसीमिया से पीड़ित इन बच्चों को हर 10 से 15 दिन में शरीर का पूरा खून फिर से चढ़वाना पड़ता है। धीमी और पीड़ादायक प्रक्रिया से गुजरना जैसे इनकी जिंदगी का अभिन्न अंग बन गया हो। विश्व थैलेसीमिया दिवस पर एमबी हॉस्पिटल के आंकड़े बीमारी की गंभीरता को दिखाते हैं। अस्पताल के थैलेसीमिया वार्ड में वर्तमान में 889 मरीज पंजीकृत हैं, जहां प्रतिदिन 15 से 20 बच्चों का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है। 2025 में यहां 4615 ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए गए।----

तीन महीनों में 1141 मरीज पहुंचे

एमबी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के अनुसार फरवरी, मार्च और अप्रैल 2026 में कुल 1141 मरीज थैलेसीमिया/हिमोफिलिया वार्ड पहुंचे। इनमें फरवरी में 381, मार्च में 388 और अप्रैल में 372 मरीज शामिल रहे। इसी अवधि में कुल 839 सिंगल ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए गए। फरवरी में 282, मार्च में 314 और अप्रैल में 288 बच्चों को सिंगल ट्रांसफ्यूजन देना पड़ा। वहीं डबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के भी 257 मामले सामने आए। फरवरी में 99, मार्च में 74 और अप्रैल में 84 बच्चों को दो बार ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी।

आम बच्चों जैसा जीवन इनके लिए सपना

थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए अस्पताल जाना अब जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कई परिवार डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चों को लेकर उदयपुर पहुंचते हैं। सुबह जल्दी निकलकर पूरा दिन अस्पताल में बिताने के बाद शाम को वापस घर लौटना पड़ता है। इस कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। कई बच्चे नियमित स्कूल नहीं जा पाते। खेलकूद और दोस्तों के साथ समय बिताने की उम्र में उनका अधिकांश समय अस्पतालों में गुजरता है। कई बार बार-बार सुई लगने और लगातार उपचार की प्रक्रिया के कारण बच्चे मानसिक रूप से भी परेशान हो जाते हैं।---

दर्द के बीच भी नहीं टूट रहा हौसला

एमबी हॉस्पिटल के थैलेसीमिया वार्ड में कई बच्चे ऐसे भी हैं जो दर्द और परेशानी के बावजूद मुस्कुराते नजर आते हैं। कोई मोबाइल पर गेम खेलता दिखता है तो कोई किताब पढ़ता रहता है। कुछ बच्चे डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ से घुल-मिल चुके हैं और अस्पताल को ही अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानने लगे हैं।

सरकारी सहायता से इलाज का सहारा

विशेषज्ञों के अनुसार थैलेसीमिया का स्थायी इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जिसका खर्च लाखों रुपए तक पहुंचता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह इलाज कराना आसान नहीं होता। हालांकि सरकारी योजनाओं और सहायता के जरिए कई मरीजों को इलाज में राहत मिल रही है। अधिकतर मरीज नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन और दवाइयों के सहारे जीवन जी रहे हैं। बार-बार खून चढ़ाने से शरीर में आयरन बढ़ने का खतरा रहता है, इसके लिए लंबे समय तक महंगी दवाइयां लेनी पड़ती हैं।

जागरूकता और रक्तदान जरूरी

विशेषज्ञों के अनुसार विवाह से पहले और गर्भावस्था के दौरान थैलेसीमिया जांच बेहद जरूरी है। यदि दोनों माता-पिता थैलेसीमिया माइनर होते हैं तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने का खतरा बढ़ जाता है। समय पर जांच और जागरूकता से इस बीमारी को काफी हद तक रोका जा सकता है।

हम सलूंबर से हर 15-20 दिन में बेटे को लेकर उदयपुर आते हैं। सुबह जल्दी निकलते हैं और शाम तक अस्पताल में ही समय गुजर जाता है। कई बार काम भी छूट जाता है, लेकिन बच्चे की तबीयत ठीक रहे इसलिए सब सहना पड़ता है। अब अस्पताल आना हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है।

सरोज, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे की मां

बेटी को बचपन से ही नियमित खून चढ़ाना पड़ रहा है। इलाज और दवाइयों का खर्च उठाना आसान नहीं है, लेकिन हम हार नहीं मानते। स्कूल की पढ़ाई भी प्रभावित होती है, फिर भी वह हमेशा मुस्कुराती रहती है। उसका हौसला ही हमें मजबूत बनाए रखता है।

मुकेश गुप्ता, थैलेसीमिया पीड़ित बच्ची के पिता

थैलेसीमिया बच्चों को नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन और निरंतर देखभाल की जरूरत होती है। एमबी हॉस्पिटल में मरीजों को बेहतर उपचार और समय पर रक्त उपलब्ध है।

डॉ. आरएल सुमन, अधीक्षक एमबी हॉस्पिटल

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 May 2026 06:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / जीवन एक संघर्ष : हर 15वें दिन खून का सहारा, दर्द और तकलीफ के बीच खिलखिला रही जिंदगी

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

विधायक की यूडीए अधिकारियों को दो टूक- समयसीमा तय तो क्यों नहीं हो रहे काम पूरे

शहर में लंबे समय से अधूरे पड़े विकास कार्यों और निर्माण परियोजनाओं में हो रही देरी को लेकर शहर विधायक ताराचंद जैन ने गुरुवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) अधिकारियों की बैठक लेकर नाराजगी जताई।
उदयपुर

Maharana Pratap Jayanti : पूर्व राजपरिवार सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की 'सार्वजनिक अपील', सभी को चौंकाया !

Lakshyaraj Singh Mewar
उदयपुर

Udaipur News: ऐसा होगा 2047 का उदयपुर, UDA का ब्लूप्रिंट तैयार…205 गांव का विकास, ट्रैफिक रिंग रोड, सिक्स लेन रोड

Udaipur Transformation Master Plan
उदयपुर

रोपवे का समय बढ़ाया, पर्यटक रात में भी कर सकेंगे रोशनी और झीलों का नजारा

पर्यटन के लिए उदयपुर में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में अब नीमच माता मंदिर रोपवे का समय बढ़ाकर रात 10 बजे तक कर दिया गया है। इससे न केवल पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा, बल्कि शहर की पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।
उदयपुर

उदयपुर डेयरी में टैंकर दरों का खेल? 25 के मुकाबले 9.91 रुपए प्रति किमी में दौड़े, घाटे की कहां से पूर्ति?

दूध परिवहन को उदयपुर डेयरी में चौंकाने वाली गणित सामने आई है। इसने पूरे सहकारी तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाजार में दूध टैंकर का औसत किराया करीब 25 रुपए प्रति किलोमीटर है, वहीं डेयरी में एक साल से यही काम महज 9.91 रुपए प्रति किमी में कराया जा रहा है।
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.