जीवन एक संघर्ष : हर 15वें दिन खून का सहारा, दर्द और तकलीफ के बीच खिलखिला रही जिंदगी

उदयपुर. बचपन खेल और सपनों से जुड़ा होता है, वहीं शहर और आसपास के कई बच्चों का जीवन अस्पताल, सुइयों और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बीच बीत रहा है। थैलेसीमिया से पीड़ित इन बच्चों को हर 10 से 15 दिन में शरीर का पूरा खून फिर से चढ़वाना पड़ता है। धीमी और पीड़ादायक प्रक्रिया से गुजरना जैसे इनकी जिंदगी का अभिन्न अंग बन गया हो। विश्व थैलेसीमिया दिवस पर एमबी हॉस्पिटल के आंकड़े बीमारी की गंभीरता को दिखाते हैं। अस्पताल के थैलेसीमिया वार्ड में वर्तमान में 889 मरीज पंजीकृत हैं, जहां प्रतिदिन 15 से 20 बच्चों का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है। 2025 में यहां 4615 ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए गए।----