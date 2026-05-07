उदयपुर डेयरी में टैंकर दरों का खेल? 25 के मुकाबले 9.91 रुपए प्रति किमी में दौड़े, घाटे की कहां से पूर्ति?



उदयपुर. दूध परिवहन को उदयपुर डेयरी में चौंकाने वाली गणित सामने आई है। इसने पूरे सहकारी तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाजार में दूध टैंकर का औसत किराया करीब 25 रुपए प्रति किलोमीटर है, वहीं डेयरी में एक साल से यही काम महज 9.91 रुपए प्रति किमी में कराया जा रहा है। इतना बड़ा अंतर सिर्फ बचत का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है, यह जांच का विषय है। डेयरी के टैंकर प्रतिदिन 160 से 200 किमी तक चलते हैं। ऐसे में प्रति किमी करीब 15 रुपए का अंतर सीधे-सीधे बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या ट्रांसपोर्टर वास्तव में घाटा खाकर काम कर रहे हैं, या इसकी भरपाई किसी और तरीके से की जा रही है।