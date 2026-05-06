उदयपुर: खेत की जुताई करते समय 60 फीट गहरे कुएं में गिरा ट्रैक्टर, किसान की मौत

डूंगला के करसाना निवासी बद्रीलाल सेन (55) माल खेजड़ी स्थित अपने खेत पर ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के मुताबिक खेत के अंतिम छोर पर ट्रैक्टर को मोड़ते समय पीछे लेते वक्त अचानक ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सीधे पास ही स्थित बिना मुण्डेर के गहरे कुएं में जा गिरा । कुएं में करीब 20 फीट तक पानी भरा हुआ था, जिसके चलते किसान ट्रैक्टर के नीचे दब गया और पानी में डूबने से उसकी जान चली गई ।