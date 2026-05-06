Rajasthan News: ‘आंगनबाड़ियों में मिलने वाले पोषाहार को जानवर तक नहीं खाते’, डिप्टी सीएम के सामने BJP MLA ने खोली पोल

डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि उन्हें न्यूट्री किट की भी शिकायतें मिली है। उन्होंने अफसरों को इसकी भी रेंडम क्वालिटी जांच की हिदायत दी। इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यों में टालमटोल करने के लिए फटकार लगाई और आखिरी चेतावनी तक दे डाली। मंगलवार को मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मीटिंग हॉल में मंगलवार को संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), पर्यटन विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी मौजूद थे।