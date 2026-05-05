Udaipur News: शादी समारोह में कहासुनी में विवाद, चाकू से हमले में युवक की मौत

मृतक के बड़े भाई हरीश ने थाने में कुछ लड़कों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि ग्राम में रविवार रात को शादी नूत का कार्यक्रम था। इस दौरान भाई नाथूला मीणा का ग्राम के कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो गया। कार्यक्रम के बाद जब वह घर की ओर आ रहा था उसी दौरान कुछ लड़कों ने रास्ता रोककर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर अवस्था में घायल नाथूलाल को धरियावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में शव को मोर्चरी में रखवाया।