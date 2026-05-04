Rajasthan: दर्दनाक हादसा; कार-स्कूटी टकराकर पुल से 40 फीट नीचे गिरे, 4 युवकों की मौत

प्रतापनगर थानाधिकारी पूरणसिंह राजपुरोहित ने बताया कि मृतकों में हादसे में सुजानपुरा देवास मध्यप्रदेश हाल सेक्टर-7 हिरणमगरी निवासी अर्जुन सिंह (40) सागर सिंह, कुचवाड़ा रायसेन मध्यप्रदेश निवासी सौरभ उर्फ रामलाल (30) पुत्र नेपालसिंह, भुरकुआ ठेंगचा धार मध्यप्रदेश जगतसिंह (35) पुत्र सिरका चौहान और कार सवार रोड नम्बर-1 मादड़ी निवासी शिवम (19) लालजी भाट की मौत हो गई। शिवम का चाचा योगेश भाट (25) घायल होकर एमबी अस्पताल में उपचाररत है, जिसकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है।