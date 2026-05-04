Rajasthan Accident: उदयपुर में जबरदस्त भिड़ंत के बाद पुल से गिरी कार-स्कूटी, 3 लोगों की दर्दनाक मौत

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार में फंसे घायलों को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। अंधेरा होने के चलते पुलिस को बचाव कार्य में परेशानी का सामना करना पड़ा। हादसे में घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, तीनों मृतकों के शवों को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया दिया है।