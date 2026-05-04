ईरान-इजरायल युद्ध और सख्त नीतियों ने बदला विदेश में शिक्षा का मैप, महंगी फीस और वीजा वेटिंग बनी बड़ी बाधा

पिछले वर्षों के मुकाबले इस साल ट्रेंड में कुछ बदलाव भी दिख रहे हैं। विदेश में अध्ययन करने जाने वाले विद्यार्थी अब ट्रेडिशनल कोर्स की बजाय शॉर्ट टर्म स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज की ओर बढ़ रहे हैं। इससे फीस में भी बचत होती है और स्किल भी मिल जाती है।