सिलेंडर में लगी ‘आग’: होटल-ढाबों में खाना महंगा, PG में छोटी हुई थाली; जानिए 5 महीने में कितनी बढ़ी कीमतें

गैस महंगी होने का सीधा असर छोटे ढाबों पर पड़ा है। उनकी कमाई पहले ही सीमित होती है, ऊपर से सिलेंडर के बढ़े हुए दाम ने स्थिति और कठिन कर दी है। ग्राहक भी महंगाई से परेशान है, लेकिन खर्च निकालने के लिए उन्हें रेट बढ़ाने पड़े। अगर इसी तरह कीमतें बढ़ती रही तो आगे और दिक्कतें आएंगी।

-शांता प्रिंस, रेस्तरां संचालक, बैंक तिराहा, बापू बाजार