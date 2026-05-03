जयपुर में महंगाई का झटका: समोसा-कचोरी 5 और मिठाई 20 रुपए प्रति किलो महंगी, सिलेंडर के दाम बढ़ते ही खाने का बजट बिगड़ा

कमर्शियल गैस महंगी होते ही जयपुर में खाने पर मार: समोसा-कचौरी 5₹ और मिठाई 20₹/किलो महंगी (फोटो-एआई)
जयपुर: राजधानी में रसोई की आग अब आम आदमी की जेब झुलसाने लगी है। गैस कंपनियों की ओर से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 993 रुपए की बढ़ोतरी ने शहर के जायके और छात्र जीवन का गणित बिगाड़ दिया है।
जयपुर के होटल, रेस्टोरेंट, हलवाई और पीजी (पेइंग गेस्ट) संचालकों ने इस बढ़े हुए खर्च का बोझ ग्राहकों पर डालना शुरू कर दिया है। शहर के बजाज नगर, परकोटा और टोंक रोड स्थित मिठाई विक्रेताओं ने नई दरें लागू कर दी है।
कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3 हजार रुपए के पार पहुंचने से हलवाइयों ने कचोरी-समोसे के दाम 5 रुपए प्रति नग बढ़ा दिए हैं। वहीं, विभिन्न मिठाइयों पर 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। दुकानदारों का कहना है कि फ्रिज के बिजली बिल और गैस की मार के बीच कीमतें बढ़ाए बिना गुजारा मुमकिन नहीं है।
महंगाई का बड़ा असर गोपालपुरा और त्रिवेणी नगर जैसे स्टूडेंट हब में दिख रहा है। यहां के कई पीजी संचालकों ने खर्च कम करने के लिए छात्रों की डाइट में कटौती शुरू कर दी है।
रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास स्थित छोटे होटलों और ढाबों में फुल डाइट थाली के दाम 70 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिए गए हैं। मेन्यू कार्ड में तवा चपाती और सब्जियों की दरों में भी भारी उछाल आया है।
बिना कीमत बढ़ाए खर्च निकालना मुश्किल होगा। कचोरी, समोसे पर 5 रुपए बढाए हैं। प्रतिकिलो मिठाई पर भी 20 रुपए बढ़ा दिए हैं।
-हरिनारायण, गोपी स्वीट्स दुर्गापुरा
कमर्शियल सिलेंडर 3 हजार रुपए के पार है। कचोरी-समोसे पर 5 रुपए बढ़ा दिए हैं, मिठाई पर 20 रुपए बढ़ाने की मजबूरी है।
-मनीष शर्मा, मिठाई विक्रेता, बजाज नगर
खाना कम कर दिया गया है और अब संचालक फीस बढ़ाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में जयपुर में रहकर पढ़ाई करना अब हमारे बस से बाहर होता जा रहा है।
-आकाश, पीजी छात्र, त्रिवेणी नगर
लागत बहुत बढ़ गई है। या तो महीने की डाइट फीस में 500-700 रुपए बढ़ाएंगे या फिर खाने के आइटम कम करने होंगे।
-हंसराज, पीजी संचालक, टोंक फाटक
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