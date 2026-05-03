जयपुर में महंगाई का झटका: समोसा-कचोरी 5 और मिठाई 20 रुपए प्रति किलो महंगी, सिलेंडर के दाम बढ़ते ही खाने का बजट बिगड़ा

कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3 हजार रुपए के पार पहुंचने से हलवाइयों ने कचोरी-समोसे के दाम 5 रुपए प्रति नग बढ़ा दिए हैं। वहीं, विभिन्न मिठाइयों पर 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। दुकानदारों का कहना है कि फ्रिज के बिजली बिल और गैस की मार के बीच कीमतें बढ़ाए बिना गुजारा मुमकिन नहीं है।