बलात्कार केस में फंसे IG किशन सहाय मीणा पर सरकार का बड़ा एक्शन, महिला ने लगाए गंभीर आरोप

महिला ने एक आईपीएस अधिकारी पर शादी का झांसा देकर अपने सरकारी आवास पर बुलाने और जबरदस्ती करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि जब उसने इस कृत्य का विरोध किया, तो अधिकारी ने उसके साथ मारपीट की और किसी से शिकायत न करने की धमकी दी।