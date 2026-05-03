चेयरमैन की Whatsapp DP देख अकाउंटेंट ने ट्रांसफर कर दिए 5.30 करोड़, जयपुर पुलिस ने खोला ठगी का ऐसा राज कि उड़ जाएंगे होश

जयपुर: गैलेक्सी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन की फोटो और नाम लगाकर व्हाट्सएप डीपी के जरिए 5 करोड़ 30 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले 17 आरोपियों को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी कोटा ग्रामीण, पाली, बांसवाड़ा, जोधपुर शहर और बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं।