Babulal Bairwa Death : पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा के निधन से अशोक गहलोत दुखी, सचिन पायलट ने कही बड़ी बात

Babulal Bairwa Death : कठूमर (अलवर) के पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा का आज रविवार तड़के करीब 3 बजे निधन हो गया है। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने बाबूलाल बैरवा के निधन पर दुख प्रकट किया। बाबूलाल बैरवा के निधन की जानकारी होने के बाद अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि कठूमर (अलवर) से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक बाबूलाल बैरवा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनके निधन से क्षेत्र की राजनीति और सामाजिक जीवन में अपूरणीय क्षति हुई है।