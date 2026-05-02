Rajasthan Politics : ‘गुर्जर समाज भोली कौम…’, अशोक गहलोत बोले – केवल जुमलों तक सीमित है भाजपा सरकार

Rajasthan Politics : बयाना. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिना हिंसा के गुर्जर समाज को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया, जबकि आरक्षण आंदोलन में कई लोगों की जान गई थी। उन्होंने डबल इंजन सरकार को जुमलों की सरकार बताते हुए एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

गहलोत क्षेत्र के सूपा गांव में शुक्रवार को पूर्व विधायक एवं पूर्व पशुधन विकास बोर्ड चेयरमैन बृजेन्द्र सिंह सूपा की प्रतिमा के अनावरण बतौर मुख्य अतिथि यहां पहुंचे थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोपहर बाद यहां पहुंचकर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के बीच प्रतिमा का अनावरण किया।