Bharatpur Road : भरतपुर में सड़क चौड़ीकरण के विरोध में व्यापारियों का एलान, 6 मई को लगाएंगे काले झंडे

बैठक का मुख्य विषय भरतपुर में चारों तरफ सड़क चौड़ीकरण के नाम पर भवनों पर निशान लगाए जा रहे है जबकि उस क्षेत्र के लोगों से इस विषय पर बात भी नहीं की जा रही है कि वास्तव में सड़क चौड़ीकरण के लिए कितनी भूमि अधिग्रहण की जानी है। महासंघ के जिलाध्यक्ष संजीव गुप्ता ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि 6 अप्रैल को प्रस्तावित विरोध रैली को जिला प्रशासन एवं सत्ताधारी दल के वरिष्ठ नेताओं के आग्रह पर इस आश्वासन के साथ स्थगित किया गया था कि प्रशासन नियमित अन्तराल पर संघर्ष समिति के साथ संवाद स्थापित कर न्यायसंगत कार्यवाही करेगा।