Jaipur Sirsi Road : खुशखबर, 8 माह बाद सिरसी रोड जयपुर का काम शुरू, JDA अफसरों पर बरसे स्थानीय लोग

Jaipur Sirsi Road : जयपुर शहर की प्रमुख सड़कों में शामिल सिरसी रोड पर करीब आठ महीने से बंद पड़ा निर्माण कार्य अब फिर से शुरू हो गया है। लंबे इंतजार के बाद काम शुरू होने से स्थानीय लोगों को राहत की उम्मीद जगी है, लेकिन आगाज के साथ ही काम की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल, जेडीए में बीते दिनों एक्सईएन के तबादले हुए। ऐसे में पुराने वालों ने जिम्मेदारी छोड़ दी और नए वाले अब तक फील्ड में सक्रिय नहीं हुए हैं। ऐसे में काम की निगरानी नहीं हो पा रही है।