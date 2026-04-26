26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

भरतपुर: नदबई में मामा की शादी में आई 8 साल की मासूम को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत

भरतपुर के टोहिला गांव में रोडवेज बस ने आठ साल की बच्ची आरिका को कुचल दिया। वह मामा की शादी में आई थी और खेलते हुए सड़क पर पहुंच गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने विरोध किया, ड्राइवर फरार हो गया।

3 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Arvind Rao

Apr 26, 2026

bharatpur-roadways-bus-accident-8-year-old-girl-killed-while-playing-driver-absconding-investigation-on

भरतपुर सड़क हादसा: रोडवेज बस के पिछले टायर में फंसी 8 साल की बच्ची (पत्रिका फोटो)

नदबई (भरतपुर): भरतपुर जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। टोहिला गांव में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने आठ साल की एक मासूम बच्ची को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

बता दें कि जिस घर से आज बारात निकलनी थी, वहां अब चीख-पुकार मची है। इस हादसे ने शादी की खुशियों को गहरे मातम में बदल दिया है।

शादी की तैयारियों के बीच हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, टोहिला गांव निवासी रामेश्वर के बेटे रवि की रविवार को शादी थी। बारात लखनपुर के ही विनऊआ गांव जानी थी। घर में मेहमानों की चहल-पहल थी और सभी लोग बारात की रवानगी की तैयारियों में जुटे थे। रामेश्वर की 8 वर्षीय दोहिती आरिका (पुत्री दारा सिंह) भी अपने माता-पिता के साथ डीग जिले के सीकरी से इस शादी में शामिल होने आई थी।

रविवार सुबह करीब 8:30 बजे, जब परिवार के सदस्य काम में व्यस्त थे, आरिका खेलते-खेलते घर के पास से गुजर रही सड़क पर आ गई। इसी दौरान अटारी से भरतपुर की ओर जा रही भरतपुर डिपो की एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया।

पिछले टायर के नीचे फंसी मासूम

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि ड्राइवर संतुलन नहीं बना सका। बस बच्ची को कुचलते हुए आगे निकल गई और मासूम आरिका बस के पिछले टायर के नीचे फंस गई।

टक्कर की आवाज और शोर सुनकर जब परिजन और ग्रामीण मौके पर दौड़े, तो वहां का दृश्य देखकर हर किसी की रूह कांप गई। आरिका लहूलुहान हालत में टायर के नीचे दबी हुई थी।

ग्रामीणों का हंगामा, ड्राइवर फरार

हादसे से गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने तुरंत बस को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। हंगामे का फायदा उठाकर रोडवेज बस का चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर बस चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

पुलिस की कार्रवाई और गांव में शोक

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए सीओ अमर सिंह राठौड़ और लखनपुर थाना प्रभारी (एसएचओ) विजय सिंह छौंकर भारी पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया और काफी मशक्कत के बाद शव को बस के नीचे से निकलवाकर राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

एसएचओ विजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने रोडवेज बस को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

इस हादसे के बाद पूरे टोहिला गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, जिस आंगन में आज मंगल गीत गाए जाने थे, वहां अब परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मासूम आरिका की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है।

ये भी पढ़ें

सौतन के लिए शीला को तड़पा-तड़पा कर दी थी दर्दनाक मौत, अब उम्रभर जेल में सड़ेगा पति
सीकर
Man Gets Life Term for Killing Wife for Lover in Sikar Court Orders Compensation for Orphaned Kids

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Apr 2026 01:58 pm

Published on:

26 Apr 2026 01:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / भरतपुर: नदबई में मामा की शादी में आई 8 साल की मासूम को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: कच्ची रसोई गिरने से 2 मासूम भाई-बहन की दर्दनाक मौत, मजदूरी करने गए थे माता-पिता

Bharatpur News
भरतपुर

सरपंच की शादी में दो करोड़ रुपए की माला बनी चर्चा का विषय, वायरल हुआ वीडियो

भरतपुर

नदबई ज्वेलर हत्याकांड: तहसील, बाजार और स्कूल बंद…अभी तक कातिलों का पता नहीं, हाथ में तख्तियां लिए न्याय मांग रहे पत्नी-बच्चे

Bharatpur Nadbai Protest Over Jeweler Murder Markets Shut Thousands Rally Demand Compensation Job And Justice
भरतपुर

हर स्कूल में राष्ट्रगीत अनिवार्य, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने जारी की गाइडलाइन

Rajasthan every school National Song rashtra geet compulsory Education Department issues guidelines
भरतपुर

Bharatpur : मुकुल सैन की आरएएस में 499वीं रैंक, मामाओं ने किया खुशी का अनोखा प्रदर्शन

RAS-2024 Result Bharatpur Vaira town Mukul Sain secured 499th rank mamas performed a unique display of happiness
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.