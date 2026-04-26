भरतपुर: नदबई में मामा की शादी में आई 8 साल की मासूम को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कुचला, मौके पर ही दर्दनाक मौत

जानकारी के अनुसार, टोहिला गांव निवासी रामेश्वर के बेटे रवि की रविवार को शादी थी। बारात लखनपुर के ही विनऊआ गांव जानी थी। घर में मेहमानों की चहल-पहल थी और सभी लोग बारात की रवानगी की तैयारियों में जुटे थे। रामेश्वर की 8 वर्षीय दोहिती आरिका (पुत्री दारा सिंह) भी अपने माता-पिता के साथ डीग जिले के सीकरी से इस शादी में शामिल होने आई थी।