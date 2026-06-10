भरतपुर जिला क्रिकेट संघ सस्पेंड, सचिव पर स्थानीय खिलाड़ियों से पैसे मांगने का आरोप

भरतपुर जिला क्रिकेट संघ के साथ नागौर जिला क्रिकेट संघ की मान्यता वापस लेने के मुद्दे पर कमेटी सदस्य धनंजय सिंह खींवसर ने कहा कि नागौर में भी हमें कई वित्तीय मामलों में गड़बड़ियां मिली हैं। जवाब मांगा जाने पर उन्होंने कोई भी जवाब सही तरीके नहीं दिया, बल्कि इसके विपरीत हम पर ही अनेक आक्षेप लगा दिए। नागौर जिला क्रिकेट संघ ने खेल को बीजेपी-कांग्रेस से जोड़ दिया। साथ ही एनडीसीए ने एडहॉक कमेटी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।