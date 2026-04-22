राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले दुखद खबर, सरपंच और उनके भाई की दर्दनाक मौत

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही शिव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को एंबुलेंस की मदद से शिव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने लक्ष्मण प्रसाद और लक्ष्मण राम को मृत घोषित कर दिया।

गंभीर रूप से घायल उम्मेदाराम को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बाड़मेर और फिर वहां से जोधपुर रेफर कर दिया गया। जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।