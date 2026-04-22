बाड़मेर में बच्चों से भरी स्कूल बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 50 फीट तक घसीटा, 5 की हालत नाजुक, JCB से काटकर निकाले गए बच्चे

बायतु के 'सरस्वती विद्या मंदिर' स्कूल की बस सुबह करीब 8 बजे अलग-अलग गांवों से 50 से अधिक बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी। जैसे ही बस बायतु पेट्रोल पंप के पास पहुंची, पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। टक्कर के कारण बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया, जिससे कई बच्चे अंदर ही फंस गए।