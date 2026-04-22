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बाड़मेर में बच्चों से भरी स्कूल बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 50 फीट तक घसीटा, 5 की हालत नाजुक, JCB से काटकर निकाले गए बच्चे

Barmer School Bus Accident: बाड़मेर के बायतु में नेशनल हाइवे-25 पर तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। बस में सवार 10 बच्चे घायल और पांच की हालत गंभीर है। टक्कर के बाद बस 50 फीट तक घसीटती चली गई।

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बाड़मेर

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Arvind Rao

Apr 22, 2026

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Barmer School Bus Accident (Patrika Photo)

Barmer School Bus Accident: बाड़मेर/बायतु: राजस्थान के बाड़मेर जिले के बायतु थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाइवे 25 पर बच्चों से भरी एक निजी स्कूल बस को पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।

बता दें कि टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक बस को करीब 50 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। इस हादसे में बस में सवार 10 बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से पांच की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है।

सुबह 8 बजे मची चीख-पुकार

बायतु के 'सरस्वती विद्या मंदिर' स्कूल की बस सुबह करीब 8 बजे अलग-अलग गांवों से 50 से अधिक बच्चों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी। जैसे ही बस बायतु पेट्रोल पंप के पास पहुंची, पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। टक्कर के कारण बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया, जिससे कई बच्चे अंदर ही फंस गए।

जेसीबी की मदद से निकाला गया बाहर

हादसे को देख आसपास के लोग और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े। बस का पिछला हिस्सा इतना ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था कि बच्चों को बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन मंगवाई गई। जेसीबी की सहायता से बस के पिचके हुए लोहे को काटकर और तोड़कर अंदर फंसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

5 बच्चों की हालत गंभीर, बालोतरा रेफर

घायल बच्चों को तुरंत बायतु के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने 5 बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बालोतरा के नाहटा अस्पताल रेफर कर दिया है।

बताया जा रहा है कि घायल बच्चों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, कुछ के हाथ-पैर में फ्रैक्चर हुआ है और कुछ बच्चों के दांत टूट गए हैं। बाकी बच्चों का उपचार बायतु में जारी है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।

एसपी चूनाराम जाट पहुंचे मौके पर

घटना की सूचना मिलते ही बाड़मेर एसपी चूनाराम जाट और बायतु थानाधिकारी मनोहर विश्नोई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया और अस्पताल जाकर घायल बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली।

पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

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Published on:

22 Apr 2026 11:36 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर में बच्चों से भरी स्कूल बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 50 फीट तक घसीटा, 5 की हालत नाजुक, JCB से काटकर निकाले गए बच्चे

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