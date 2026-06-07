बाड़मेर-जोधपुर का सफर अब और आसान: नॉन-स्टॉप सुपरफास्ट बस सेवा शुरू, रोडवेज प्रबंधन की यात्रियों से खास अपील

बाड़मेर: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बाड़मेर आगार ने आमजन और सम्मानित यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। बाड़मेर से जोधपुर मार्ग पर सफर करने वाले लोगों के लिए एक नई नॉन-स्टॉप सुपरफास्ट (सेमी डीलक्स) बस सेवा का संचालन शुरू किया गया है। निगम द्वारा शुरू की गई यह आधुनिक सेवा यात्रियों को बहुत कम समय में सुरक्षित, सुलभ और आरामदायक सफर का बेहतरीन अहसास कराएगी।