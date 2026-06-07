बाड़मेर-जोधपुर का सफर अब और आसान: नॉन-स्टॉप सुपरफास्ट बस सेवा शुरू, रोडवेज प्रबंधन की यात्रियों से खास अपील

Barmer-Jodhpur Bus Service Launched (Patrika Photo)
बाड़मेर: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बाड़मेर आगार ने आमजन और सम्मानित यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। बाड़मेर से जोधपुर मार्ग पर सफर करने वाले लोगों के लिए एक नई नॉन-स्टॉप सुपरफास्ट (सेमी डीलक्स) बस सेवा का संचालन शुरू किया गया है। निगम द्वारा शुरू की गई यह आधुनिक सेवा यात्रियों को बहुत कम समय में सुरक्षित, सुलभ और आरामदायक सफर का बेहतरीन अहसास कराएगी।
बाड़मेर आगार के मुख्य प्रबंधक ओमप्रकाश पूनिया ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों की लंबे समय से भारी मांग थी। यात्रियों की इसी मांग और उनके समय की बचत को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए इस '242 नॉन-एसी सुपरफास्ट सेवा' को हरी झंडी दिखाई गई है।
इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बस बाड़मेर से जोधपुर के बीच की कुल 214 किलोमीटर की दूरी को मात्र 3 घंटे 15 मिनट के रिकॉर्ड समय में पूरा कर लेगी। इससे दैनिक यात्रियों का काफी समय बचेगा।
इस यात्रा को त्वरित, निर्बाध और एक्सप्रेस गति देने के लिए रोडवेज प्रशासन ने रूट के ठहराव में बड़ा बदलाव किया है। रास्ते में बेवजह लगने वाले समय को कम करने के लिए इस रूट पर केवल तीन मुख्य ठहराव (स्टॉप) ही तय किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। कवास, बायतु और पचपदरा।
इन तीन प्रमुख स्टेशनों के अलावा यह सुपरफास्ट बस बीच में कहीं भी नहीं रुकेगी, जिससे यात्री बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच सकेंगे।
यात्रियों की सुविधा और सुगम आवागमन के लिए दोनों दिशाओं से प्रतिदिन 3-3 ट्रिप संचालित की जाएंगी। रोडवेज द्वारा इनका रवानगी समय निम्नानुसार तय किया गया है।
इस शानदार सुपरफास्ट बस सेवा की शुरुआत के बाद राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रबंधन ने क्षेत्र के आम नागरिकों, स्थानीय व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों और दैनिक यात्रियों से एक खास अपील की है।
प्रबंधन ने सभी से आग्रह किया है कि वे इस त्वरित, सुरक्षित व सुलभ सुपरफास्ट बस सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। रोडवेज की इस पहल से बाड़मेर और जोधपुर के बीच का व्यापारिक और सामाजिक जुड़ाव अब और अधिक मजबूत तथा समय की बचत करने वाला साबित होगा।
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