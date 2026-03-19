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Rajasthan Roadways: राजस्थान दिवस पर बड़ी सौगात, रोडवेज को मिली 207 नई बसें; सीएम भजनलाल ने दिखाई हरी झंडी

Rajasthan Roadways New Bus: राजस्थान दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी। रोडवेज के बेड़े में 207 नई बसें शामिल होने से यात्रियों को काफी फायदा होगा।

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जयपुर

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Anil Prajapat

Mar 19, 2026

CM Bhajanlal Sharma-4

नई बसों को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे सीएम भजनलाल। फोटो: सोशल

जयपुर। राजस्थान दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) के बेड़े में 207 नई बसें शामिल हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल से नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत आमजन को सस्ती, सुरक्षित और बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन बसों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, जयपुर सांसद मंजू शर्मा और मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे।

बसों के अंदर देखी सुविधाएं

इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने रोडवेज की अनुबंधित बसों के अंदर सुविधाएं देखी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा-अर्चना की और फिर हीरापुरा बस टर्मिनल से नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

207 नई बसों में 100 ब्लू लाइन

रोडवेज को मिली इन 207 नई बसों में 100 ब्लू लाइन, 79 नॉन एसी और 28 एसी बसें शामिल हैं। इस बसों के संचालन से ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साथ ही बंद रूटों पर फिर से रोडवेज की नई बसें दौड़ती नजर आएंगे। ऐसे में यात्रियों का सफर आसान होगा।

ग्रामीण-शहरी कनेक्टिविटी होगी बेहतर

रोडवेज के बेड़े में 207 नई बसें शामिल होने के बाद अब राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित व बेहतर सफर का अनुभव मिलेगा। नई बसों के संचालन से खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

प्रदेशभर में अलग-अलग रूट्स पर चलेंगी नई बसें

नई बसों में यात्रियों के लिए सीटिंग और सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखा गया है। इन बसों का संचालन प्रदेशभर में अलग-अलग रूट्स पर किया जाएगा। रोडवेज अधिकारियों के मुताबिक इन बसों से लंबी दूरी के साथ-साथ इंटरसिटी रूट्स पर भी सुविधा बेहतर होगी।

700 महिलाओं को हेलमेट भी बांटे

कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पहल भी की गई। सीएम भजनलाल शर्मा ने 700 महिला सड़क सुरक्षा अग्रदूतों को आइएसआइ मार्का हेलमेट वितरित किए। इस पहल का मकसद आमजन को हेलमेट के उपयोग के लिए प्रेरित करना है। सरकार का मानना है कि ऐसे प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और सुरक्षित यातायात की दिशा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।

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Updated on:

19 Mar 2026 11:01 am

Published on:

19 Mar 2026 10:58 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Roadways: राजस्थान दिवस पर बड़ी सौगात, रोडवेज को मिली 207 नई बसें; सीएम भजनलाल ने दिखाई हरी झंडी

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