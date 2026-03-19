Rajasthan New Rail Project: राजस्थान में भारत-पाक बॉर्डर से सटे इन जिलों में बिछेगी नई रेल लाइनें, डिफेंस कनेक्टिविटी होगी मजबूत

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में भी सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क को और सुदृढ़ करने के लिए चल रहे रेल परियोजनाओं के कार्यों पर घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अनूपगढ़ से लेकर बाड़मेर तक के शहर-कस्बों और गांवों को रेलवे लाइन से जोड़कर डिफेंस लाइन बिछाने पर काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावार भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर जम्मू-कश्मीर से लेकर गुजरात तक बॉर्डर के सामांतर रेलवे नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है।