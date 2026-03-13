13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Rajasthan New Rail Line: राजस्थान से पंजाब के बीच यहां बिछेगी 320KM लंबी लाइन, 3455 करोड़ रुपए आएगी लागत

Lalgarh-Bathinda Rail Line Doubling Project: बठिंडा-लालगढ़ रेलखंड दोहरीकरण प्रोजेक्ट जल्द ही रफ्तार पकड़ने जा रहा है। रेल मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को इसी वित्तीय वर्ष से ही प्रारंभ करने की पूरी तैयारी में है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Anil Prajapat

Mar 13, 2026

Lalgarh-Bathinda Rail Line Doubling Project

Photo: AI generated

सूरतगढ़। उत्तर पश्चिम रेलवे के महत्वपूर्ण बठिंडा-लालगढ़ रेलखंड के दोहरीकरण प्रोजेक्ट जल्द ही रफ्तार पकड़ने जा रहा है। रेल मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को इसी वित्तीय वर्ष से ही प्रारंभ करने की पूरी तैयारी में है। रेलवे की ओर से करीब 320.17 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग के दोहरीकरण के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) का कार्य पूरा करवाया जा चुका है।

जिसके बाद रेलवे बोर्ड की परियोजना मूल्यांकन समिति ने गत माह 20 फरवरी को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तकनीकी स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। अब रेलवे बोर्ड ने इस परियोजना के बजट अनुमोदन के लिए प्रस्ताव नीति आयोग को भेज दिया है। आयोग से मंजूरी मिलते यह बहुप्रतीक्षित परियोजना शुरु हो जाएगी।

रेलवे बोर्ड की परियोजना मूल्यांकन समिति ने बठिंडा-लालगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना के लिए 3455 करोड़ रुपए के प्राक्कलन को मंजूरी देते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) नीति आयोग को भेज दी है।

गौरतलब है कि 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए नीति आयोग से अनुमोदन और स्वीकृति आवश्यक होती है। ऐसे में आयोग की मंजूरी मिलने के बाद ही परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। परियोजना के तहत बठिंडा-हनुमानगढ़-सूरतगढ़-लालगढ़ रेलखंड पर मौजूदा रेलवे लाइन के समानांतर नई रेल लाइन बिछाने के साथ दर्जनों छोटे बड़े पुलों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

कोयला और माल ढुलाई को मिलेगा बड़ा लाभ

सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन के कारण इस रेलखंड पर मालगाड़ियों का बड़ा आवागमन रहता है। प्रतिदिन करीब 10 कोल रैंक की बठिंडा मार्ग से सूरतगढ़ थर्मल तक आवाजाही रहती है। इसके अलावा गुजरात के कांडला बंदरगाह से आने वाला माल भी इसी मार्ग से पंजाब और दिल्ली की ओर भेजा जाता है।

वर्तमान में यह रेलखंड सिंगल लाइन होने के कारण मालगाड़ियों को अक्सर पैसेंजर ट्रेनों के लिए ट्रैक खाली होने का लंबा इंतजार करना पड़ता है। कई बार कोल रैक एक-दो दिन तक भी वेटिंग में रहते है। ऐसे में इस रेलखंड का दोहरीकरण होने से माल और यात्री दोनों ट्रेनों का संचालन तेज व सुचारू हो सकेगा।

1412.3 किमी रेल मार्ग के दोहरीकरण की योजना

जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से राजस्थान में 1412.3 किलोमीटर रेल मार्गों का दोहरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। इनमें बठिण्डा से बीकानेर तक 320.17 किमी, लालगढ़ से जैसलमेर 314 किमी, मेड़ता रोड से बीकानेर 172 किमी तथा खेड़ा से हिसार 42.04 किमी रेल मार्ग दोहरीकरण के लिए शामिल है। इनमें अधिकांश रेलखंडों पर रेलवे द्वारा अंतिम स्थान सर्वेक्षण कार्य पूरा करवाया जा चुका है। रेल मार्गों के दोहरीकरण से प्रदेश में रेल यातायात तेज और निर्बाध संचालित हो सकेगा।

मंजूरी मिलते ही शुरू होगा प्रोजेक्ट

बठिंडा-लालगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण प्रोजेक्ट की डीपीआर को रेलवे बोर्ड की परियोजना मूल्यांकन समिति से तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है। नीति आयोग से स्वीकृति मिलते ही परियोजना शुरु कर दी जाएगी। दोहरीकरण से क्षेत्र में रेल यातायात अधिक सुगम होगा। मालगाड़ियों के संचालन में गति आएगी तथा भविष्य में नई रेल सेवाएं शुरू करने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
-भूपेश यादव, सीनियर डीसीएम, बीकानेर रेल मंडल।

ये भी पढ़ें

Rajasthan New Rail Line: राजस्थान से हरियाणा के बीच यहां 215KM तक बिछेगी नई रेल लाइन, 2208 करोड़ आएगी लागत
जयपुर
rajasthan new rail line

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 03:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan New Rail Line: राजस्थान से पंजाब के बीच यहां बिछेगी 320KM लंबी लाइन, 3455 करोड़ रुपए आएगी लागत

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indian Railways: राजस्थान में रेल हादसों पर लगेगा ब्रेक! 5561KM रेल ट्रैक पर लगेगा स्वदेशी ‘कवच 4.0’, 2300 करोड़ होंगे खर्च

railway track in Rajasthan
श्री गंगानगर

सरसों का 6200 व चना 5875 रुपए प्रति क्विंटल का मिलेगा भाव

श्री गंगानगर

कॉमर्शियल सिलेंडर गायब, घरेलू गैस का सरेआम दुरुपयोग

Lpg Gas News
श्री गंगानगर

नशे पर प्रहार: तस्करों के कब्जों पर चलाया बुलडोजर, 2.5 करोड़ की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त

श्री गंगानगर

अधिवक्ताओं की तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आगाज

game
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.