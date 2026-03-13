Indian Railways: राजस्थान में रेल हादसों पर लगेगा ब्रेक! 5561KM रेल ट्रैक पर लगेगा स्वदेशी ‘कवच 4.0’, 2300 करोड़ होंगे खर्च

कवच प्रणाली में रेलवे ट्रैक पर हर एक किलोमीटर की दूरी पर आरएफआईडी टैग लगाए जाएंगे, जो ट्रेन की सटीक लोकेशन बताते हैं। इंजन में लगा लोको कवच सिस्टम इन टैग से जानकारी प्राप्त कर दूरसंचार टावरों और स्टेशन नियंत्रण प्रणाली से संपर्क बनाए रखता है। यदि ट्रेन निर्धारित गति से अधिक चलती है या सिग्नल नियमों का उल्लंघन होता है तो यह प्रणाली चालक को तुरंत चेतावनी देती है और जरूरत पड़ने पर स्वचालित ब्रेक लगाकर दुर्घटना की संभावना कम करती है।