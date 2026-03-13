13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Sirohi Accident: सिरोही में 2 ट्रेलरों में जबरदस्त भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग, केबिन में फंसा ड्राइवर जिंदा जला

Sirohi Road Accident: राजस्थान के सिरोही जिले में गुरुवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया। जबरदस्त भिड़ंत के बाद दो ट्रेलरों में भीषण आग लग गई।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Anil Prajapat

Mar 13, 2026

Sirohi Road Accident

दो ट्रेलरों में लगी भीषण आग। फोटो: पत्रिका

सिरोही। राजस्थान के सिरोही जिले में गुरुवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया। जबरदस्त भिड़ंत के बाद दो ट्रेलरों में भीषण आग लग गई। हादसे में एक ट्रेलर का ड्राइवर जिंदा जल गया। वहीं, दूसरा ड्राइवर गंभीर रूप से झुलस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायल ड्राइवर को गंभीर हालत में सिरोही रेफर किया गया है।

जानकारी के मुताबिक हादसा जिले के स्वरूपगंज क्षेत्र में उदयपुर-पालनपुर फोरलेन सड़क मार्ग पर देर रात हुआ। पिंडवाड़ा की ओर से आ रहा एक ट्रेलर डिवाइडर पार कर गलत साइड में पहुंच गया और आबूरोड की तरफ से आ रहे दूसरे ट्रेलर से जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई।

जबरदस्त भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग

कुछ ही पलों में आग की लपटें इतनी तेज हो गई ​कि वाहन चालक भी कैबिन से बाहर नहीं निकल पाए। मौके पर मौजूद लोगों ने एक चाल को काफी मशक्कत के बाद केबिन से बाहर निकाला।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक बाबूलाल पुत्र‎ बरदूजी बैरवा निवासी शाहपुरा भीलवाड़ा को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। जहां से गंभीर हालत में उसे सिरोही रेफर कर दिया। घायल चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। ‎

केबिन में फंसा चालक जिंदा जला

वहीं, दूसरे ट्रेलर के केबिन में फंसा चालक हादसे में जिंदा जल गया। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इसके बाद जिंदा जले ड्राइवर के शव को बाहर निकाला। शव को स्वरूपगंज के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने ट्रेलर मालिक को सूचना भिजवा दी है।

ये भी पढ़ें

Kaila Devi Mela 2026: कैलादेवी मेले में आज से भंडारे शुरू, लेकिन गैस सिलेंडर की किल्लत ने बढ़ाई आयोजकों की टेंशन
करौली
Karauli Kaila Devi Mela 2026 (1)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 11:33 am

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Sirohi Accident: सिरोही में 2 ट्रेलरों में जबरदस्त भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग, केबिन में फंसा ड्राइवर जिंदा जला

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Lecturer Suicide Attempt: व्याख्याता ने कॉलेज में आकर पिया कीटनाशक फिर मेल पर दी जानकारी, सिरोही ट्रोमा सेंटर में भर्ती

Sirohi College
सिरोही

Pension Update : 18 हजार पेंशनर्स को लग सकता है झटका, रुक सकती है आपकी पेंशन, सख्त हुआ विभाग, जानें पूरा मामला

सामाजिक सुरक्षा पेंशन, Social Security Pension, राजस्थान पेंशन योजना, Rajasthan Pension Scheme, पेंशन सत्यापन, Pension Verification, भौतिक सत्यापन पेंशन, Physical Verification Pension, सिरोही पेंशन समाचार, Sirohi Pension News, वृद्धावस्था पेंशन राजस्थान, Old Age Pension Rajasthan, एकल नारी सम्मान पेंशन, Ekla Nari Samman Pension, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन, Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Pension, पेंशन बंद होने की खबर, Pension Stopped News, 31 मार्च पेंशन सत्यापन, 31 March Pension Verification, फर्जी पेंशन मामले, Fake Pension Cases, राजस्थान सामाजिक न्याय विभाग, Rajasthan Social Justice Department
सिरोही

Murder News: मामूली बात पर बौखलाया बेटा, घर में पिता की गैंती से कर दी हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

Murder, Murder in Sirohi, Murder in Rajasthan, Murder of Father, Murder of Father in Sirohi, Murder of Father in Rajasthan
सिरोही

सिरोही में 'रिश्वतखोर' पिता-पुत्र का खेल खत्म: 1 लाख की घूस लेकर प्लॉट में गाड़ दिए थे नोट, ACB ने ऐसे खोद निकाला 'खजाना'

रिश्वत के आरोपी पिता-पुत्र गोले घेरे में, फोटो - पत्रिका
सिरोही

‘माउंट आबू’ का ‘आबू राज’ नाम के पीछे जुड़ा है ऐतिहासिक महत्व, जानें यहां घूमने लायक कौनसी है शानदार जगह

Mount Abu
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.