Sirohi Accident: सिरोही में 2 ट्रेलरों में जबरदस्त भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग, केबिन में फंसा ड्राइवर जिंदा जला

सिरोही। राजस्थान के सिरोही जिले में गुरुवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया। जबरदस्त भिड़ंत के बाद दो ट्रेलरों में भीषण आग लग गई। हादसे में एक ट्रेलर का ड्राइवर जिंदा जल गया। वहीं, दूसरा ड्राइवर गंभीर रूप से झुलस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायल ड्राइवर को गंभीर हालत में सिरोही रेफर किया गया है।