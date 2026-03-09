Pension Update : 18 हजार पेंशनर्स को लग सकता है झटका, रुक सकती है आपकी पेंशन, सख्त हुआ विभाग, जानें पूरा मामला

योजना का लाभ ले रहे पेंशनरों को 31 मार्च तक भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन नहीं कराने वालों को आगे पेंशन राशि नहीं मिलेगी। जिले में कुल 143500 पेंशनर्स हैं, जिनमें से 125500 ने सत्यापन पूरा कर लिया है। अभी भी जिले में 18 हजार पेंशनर्स लाभार्थियों ने सत्यापन नहीं करवाया है। यदि ये पेंशनर्स 31 मार्च तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। फिर से इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।