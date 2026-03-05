सिरोही में ‘रिश्वतखोर’ पिता-पुत्र का खेल खत्म: 1 लाख की घूस लेकर प्लॉट में गाड़ दिए थे नोट, ACB ने ऐसे खोद निकाला ‘खजाना’

ACB के महानिदेशक गोविंद गुप्ता के मुताबिक, ट्रैप के दौरान आरोपी VDO लक्ष्मी लाल ने रिश्वत की राशि खुद न लेकर अपने बेटे अखिलेश कुमार को दिलवाई। जैसे ही बेटे ने एक लाख रुपये लिए, वह वहां से भाग निकला। लेकिन एसीबी की टीम ने हार नहीं मानी। मनोवैज्ञानिक पूछताछ का कमाल: जब लक्ष्मी लाल को हिरासत में लेकर कड़ाई से और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई, तो सारा सच उगल दिया। बेटे अखिलेश की निशानदेही पर उनकी कॉलोनी के एक खाली प्लॉट में गाड़ कर रखी गई एक लाख रुपये की रिश्वत राशि बरामद कर ली गई।