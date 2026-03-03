चंद्रग्रहण का साया; राजस्थान में यहां 100 साल पुराना परंपरागत होली मेला नहीं भरा, मंदिरों के पट बंद रहे

बता दें हर साल शहर में होलिका दहन के अगले दिन धुलंडी पर लोग रंगों और गुलाल से होली खेलते हैं। शाम को परंपरागत होली मेला भरता है जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी पहुंचते हैं। बाजार पूरी तरह बंद रहता है। मंदिरों में सुबह विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिनका खग्रास चंद्रग्रहण के कारण अभाव रहा। अब बुधवार को शहर और आसपास के गांवों में लोग रंगोत्सव व मेले का आनंद लेंगे।