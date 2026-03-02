एक ने पकड़े हाथ, दूसरी ने घोंटा गला: सिरोही की कांता देवी हत्याकांड में दूसरी महिला गिरफ्तार, पैसों और ताने ने बना दिया कातिल

इसको लेकर वह मधु के प्रभाव में थी। इसके अलावा मधु ने भी कांता देवी से कुछ लोगों को पैसे दिलवाए थे, जो वापस दिलवाने का दबाव डाल रही थी। साथ ही मृतका कांता देवी की ओर से मधु देवी पर चरित्र को लेकर की गई टिप्पणी से भी वह नाराज थी। इसको लेकर आरोपी मधु और केवु ने मिलकर कांता देवी की हत्या कर दी।