ब्लाइंड मर्डर का चौंकाने वाला खुलासा: सहेली ही निकली कातिल, चाय की दो कटोरी और मोबाइल से खुला राज

पुलिस के अनुसार आरोपी मधु देवी ने 7 जनवरी की रात करीब 9 बजे कांता देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को घसीटकर कमरे में पटक दिया और घटना को चोरी का रूप देने के लिए घर का सामान बिखेर दिया। मृतका के गले की चेन व अन्य आभूषण भी साथ ले गई, ताकि हत्या का शक किसी अज्ञात चोर पर जाए। थानाधिकारी ने बताया कि हत्या की आरोपी मधु देवी को शनिवार को उसके निवास स्थान असावा से गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।