सिरोही

ब्लाइंड मर्डर का चौंकाने वाला खुलासा: सहेली ही निकली कातिल, चाय की दो कटोरी और मोबाइल से खुला राज

Sirohi Blind Murder: बुजुर्ग महिला की हत्या मामले का पुलिस ने 48 घंटे में पर्दाफाश कर आरोपी पड़ोसन महिला को गिरफ्तार किया है।

3 min read
Google source verification

सिरोही

image

Anil Prajapat

Jan 12, 2026

Sirohi-Blind-Murder

मीडिया से रूबरू होते जिला पुलिस अधीक्षक व इनसेट में आरोपी महिला। फोटो: पत्रिका

सिरोही। अनादरा थाना क्षेत्र के असावा गांव में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला कांता देवी रावल के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने 48 घंटे में पर्दाफाश कर आरोपी पड़ोसन महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार चरित्र पर ताना मारने से नाराज पड़ोस में रहने वाली मधु देवी पत्नी मणीलाल रावल ने गला दबाकर बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतार दिया। जिला पुलिस अधीक्षक प्यारेलाल शिवरान ने हत्या के मामले का खुलासा किया।

सिरोही जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 8 जनवरी को प्रात: 8.30 असावा गांव में बुजुर्ग महिला कांता देवी का शव उसके घर में पड़ा होने की सूचना मिली। अनादरा थानाधिकारी कमलेश मय जाब्ता मौके पर पहुंचे तो मृतका कांता देवी रावल का शव उसी के कमरे पड़ा था और कमरे में सामान फैला था। मृतका के देवर विष्णु कुमार ने रिपोर्ट दी कि उसके बड़े भाई भैराराम के कोई संतान नहीं है।

भैराराम की करीब सात साल पूर्व मृत्यु हो चुकी, तब से भाभी कांता देवी अकेली असावा गांव में रहकर पानी पुड़ी बेच अपना जीवन यापन करती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर गहनता से अनुसंधान शुरू किया। घटना की गंभीरता देखते हुए मौके पर एमओबी, एफएसएल, एमआईयू, साइबर व डॉग स्क्वायड टीमों को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए और जांच के लिए पांच टीमों का गठन किया।

पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान मृतका के घर में चाय की दो कटोरी मिली। इससे परिचित के हाथ होने का शक हुआ। फिर दूसरे दिन बाल्टी में मोबाइल मिला तो शक गहरा गया। जबकि घटना के दिन मोबाइल नही था। इस एंगल से जांच पड़ताल शुरू की तो पड़ोस की महिला मधु का उससे मनमुटाव चलने की बात सामने आई। डॉग स्क्वायड भी उसके घर के आसपास ही रूका था। इस पर पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने हत्या करना स्वीकार किया।

मृतका व आरोपी दोनों सहेली थीं, ताना मरने से हुआ मनमुटाव

पुलिस टीम ने असावा में दिन में कैम्प कर जांच पड़ताल की तो यह तथ्य सामने आया कि मृतका कांता देवी रावल व उसकी सहेली मधु देवी दोनों सहेली थीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था। मृतका कांता देवी की ओर से मधु देवी पर चरित्र को लेकर की गई टिप्पणी से वह नाराज थी। इस पर पुलिस ने आरोपी मधु देवी से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो वह टूट गई और उसने कांता देवी की हत्या करना स्वीकार किया।

पहले मृतका के घर पी चाय, फिर दबाया गला

7 जनवरी रात को मधु देवी मृतका के घर गई। वहां दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। इसके बाद ताना मारने से नाराज चल रही मधु ने बुजुर्ग महिला कांता देवी की गला दबाकर हत्या कर दी और घटना के बाद अपने घर आ गई। हत्या के बाद वह महिलाओं के साथ कांता देवी के घर भी पहुंची।

चाय की दो कटोरी व मोबाइल से खुला राज

पुलिस को जांच के दौरान मौके पर चाय की दो कटोरी मिली थी। इससे पुलिस को किसी परिचित के ही हत्या में शरीक होने का शक था। फिर घटना के दूसरे दिन पानी की बाल्टी में मोबाइल मिलने से पुलिस का शक गहरा गया। आरोपी हत्या करने के बाद मृतका का मोबाइल भी साथ ले गई थी। बाद में किसी से चर्चा सुनी कि मोबाइल से आरोपी पकड़ में आ सकता है। इसके बाद दूसरे दिन मोबाइल लाकर बाल्टी में डाल दिया।

लूट दिखाने के लिए बिखेरा सामान

पुलिस के अनुसार आरोपी मधु देवी ने 7 जनवरी की रात करीब 9 बजे कांता देवी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को घसीटकर कमरे में पटक दिया और घटना को चोरी का रूप देने के लिए घर का सामान बिखेर दिया। मृतका के गले की चेन व अन्य आभूषण भी साथ ले गई, ताकि हत्या का शक किसी अज्ञात चोर पर जाए। थानाधिकारी ने बताया कि हत्या की आरोपी मधु देवी को शनिवार को उसके निवास स्थान असावा से गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।

खबर शेयर करें:

