12 जनवरी 2026,

सोमवार

बीकानेर

Bikaner Crime: बीकानेर में 12वीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप, जान से मारने की धमकी देकर आरोपी फरार

Bikaner Gang Rape: राजस्थान के बीकानेर में 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है।

बीकानेर

image

Anil Prajapat

Jan 12, 2026

Bikaner Gang Rape Case

फाइल फोटो

बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर में 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर नापासर थाना पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया है। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

नापासर पुलिस के अनुसार बीकानेर में 6 जनवरी की सुबह पीड़िता घर से किसी काम से निकली थी। इसी दौरान आरोपी गाड़ी लेकर पहुंचे और लड़की को जबरन गाड़ी में डालकर सुनसान स्थान पर ले गए। जहां आरोपियों ने कथित रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया।

लड़की को छोड़कर भागे दोनों आरोपी

इसके बाद दोनों आरोपी कई घंटे तक छात्रा को कार में घुमाते रहे। आरोप है कि वारदात के बाद आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और पीड़िता को छोड़कर फरार हो गए।

पीड़िता ने परिजनों को बताई पूरी घटना

परिवादी के अनुसार घटना के बाद दो-तीन दिन तक उसकी बेटी गुमसुम रही। विश्वास में लेकर पूछने पर उसने रोते हुए पूरी घटना की जानकारी दी। मामले की जांच कर रहे सीओ हिमांशु शर्मा ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और प्रकरण की जांच जारी है।

