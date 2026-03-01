28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

अनूठी होली… फाग​णिया फुटबॉल के मैदान में उतरे टम्प, नेतन्याहू, आलिया और सलमान भी पहुंचे

बीकानेर की अनूठी होली विश्व​ प्रसिद्ध है। इसमें शनिवार को धरणीधर खेल मैदान पर फागणिया फुटबॉल का आयोजन हुआ। देवी-देवताओं, नेताओं, अ​भिनेताओं और चर्चित ह​स्तियों के स्वांग रूप धारण कलाकार खेल मैदान में उतरे और फुटबॉल खेला।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

dinesh kumar swami

Feb 28, 2026

बीकानेर. श्रीरामसर रोड धरणीधर खेल मैदान पर शनिवार को फागणिया फुटबॉल का आयोजन हुआ। फागणिया फुटबॉल में पुरुषों और महिलाओं की टीम के बीच फुटबॉल मैच हुए। शाम 5 बजे से 7 बजे तक चले फागणिया फुटबॉल में नेताओं, देवी-देवताओं और चर्चित ह​स्तियों के स्वांग धारण किए बीकानेर के कलाकार मैदान में उतरे।

आयोजन समिति के अनुसार 35 स्वांग कलाकारों ने भाग लिया हैं। अध्यक्ष कन्हैया लाल रंगा के अनुसार फागणिया फुटबॉल में स्वांग कलाकार विचित्र वेशभूषा पहनकर फुटबॉल मैच खेले गए।

सचिव सीताराम कच्छावा के अनुसार, फागणिया फुटबॉल मैच में स्वांग कलाकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जेफरी एपेसिटन, , कमांडो, नई बीनणी, मिस इंडिया, भगवान शिव, चार्ली चैपलिन, बनी ठणी, तांत्रिक, श्रीनाथजी, ऋतंभरा, प्रेमानंद महाराज, रश्मिका मंधाना, वसुंधरा राजे, अभिषेक शर्मा, योगी आदित्यनाथ, दीपिका पादुकोण, कंगना राणावत, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, रितिक रोशन, सलमान खान, मलिंगा के साथ देवी -देवताओं के स्वांग स्वरूप धारण कर फागणिया फुटबॉल में शामिल हुए।

इसकी व्यवस्था में मैदान समिति प्रभारी दुर्गा शंकर आचार्य, गोपालकृष्ण हर्ष, जगमोहन आचार्य, किशन स्वामी, गिरिराज पुरोहित, महेन्द्र पुरोहित, चंद्रपाल आदि जुटे रहे। फागणिया फुटबॉल में महिला का स्वांग स्वरूप बनकर खेल में शामिल होने वाले खिलाडि़यों को विशेष पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Feb 2026 07:32 pm

Published on:

28 Feb 2026 07:31 pm

Hindi News / News Bulletin / अनूठी होली… फाग​णिया फुटबॉल के मैदान में उतरे टम्प, नेतन्याहू, आलिया और सलमान भी पहुंचे

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

रामदेवरा पहुंचे एमएस बिट्टा, राष्ट्र नीति पर दिया संदेश

जैसलमेर

रामदेवरा में श्रमिक संघ अधिवेशन, निजीकरण विरोधी हुंकार बुलंद

जैसलमेर

नर्मदापुरम में गैंग रेप और हत्या पर बड़ा फैसला, कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई कठोर सजा

Three convicted for gang rape and murder in Narmadapuram
नर्मदापुरम

MP News: कांग्रेस नेत्री ने ‘CEO’ को पहनाया भाजपा का पट्टा

sidhi news
सीधी

चांदी 28 हजार रुपए तथा सोने में 10 हजार रुपए की तेजी

Silver rose by Rs 28,000 and gold by Rs 10,000.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.