28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

बालिका सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 8 को, प्रवेश पत्र जारी

परीक्षा में सफल होने वाली बालिकाओं का रामीदेवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक स्कूल जयमलसर बीकानेर तथा महाराव शेखाजी बालिका सैनिक स्कूल सीकर में चयन किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

dinesh kumar swami

Feb 28, 2026

बीकानेर. प्रदेश के दो बालिका सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आठ मार्च को सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए शिक्षा विभागीय परीक्षाएं पंजीयक ने शुक्रवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक होगी।

इस परीक्षा में सफल होने वाली बालिकाओं का रामीदेवी रामनारायण राठी बालिका सैनिक स्कूल जयमलसर बीकानेर तथा महाराव शेखाजी बालिका सैनिक स्कूल सीकर में चयन किया जाएगा। इस परीक्षा में प्रदेश से 13 हजार बालिकाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इस आधार पर ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी स्वयं का प्रवेश पत्र शाला दर्पण पोर्टल के बालिका सैनिक टेब से डाउनलोड कर सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों की ओर से ऑफलाइन आवेदन किया गया है। वे अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) से प्राप्त कर सकेंगे।

श्रवण बाधित विद्यार्थियों 70 लाख के उपकरण वितरित

बीकानेर. सरकारी स्कूलों में अध्यनयरत 62 श्रवण बाधित विद्यार्थियों को 70 लाख के श्रवण उपकरण वितरित किए गए। यह कार्यक्रम शुक्रवार को लॉयन्स क्लब में आयोजित किया गया। समग्र शिक्षा बीकानेर के एडीपीसी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने यह जानकारी दी। विद्यार्थियों को श्रवण यंत्र को उपयोग करने के लिए प्रायोगिक कार्य बताया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक सुभाष जोशी ने किया।

महारानी कॉलेज में पीजी में जुड़ेंगे पांच ने विषय

बीकानेर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को विधानसभा में कई घोषणाएं कीं। इनमें महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर में पीजी में नए विषय खोलने की घोषणा भी शामिल है। घोषणा के तहत हिंदी, इतिहास, समाजशास्त्र, भौतिकशास्त्र एवं प्राणीशास्त्र विषय जल्द ही शुरू किए जाएंगे। प्राचार्य नवदीप बैंस ने बताया कि इससे छात्राओं को काफी फायदा होगा। इससे पहले इन विषयों में पीजी करने के लिए छात्राओं को अन्य कॉलेजों में जाना पड़ता था। इन विषयों को शुरू करने के लिए पिछले लंबे समय से प्रयास चल रहा था। उम्मीद है की अगले सत्र में इसको शुरू कर दिया जाएगा। अब महारानी कॉलेज में छात्राएं 12 विषयों में पीजी कर सकेंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 07:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बालिका सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 8 को, प्रवेश पत्र जारी

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अनूठी होली… फाग​णिया फुटबॉल के मैदान में उतरे टम्प, नेतन्याहू, आलिया और सलमान भी पहुंचे

समाचार

सफाईकर्मी ने सीवरेज चैम्बर खोला, तो फटी रह गई आंखें, अंदर से निकले 500-500 के नोट, फिर तो…

500 notes
बीकानेर

स्कूलों में दो चरणों में वितरित की जाएगी पाठ्य पुस्तकें

बीकानेर

Rajasthan: सीवरेज से अचानक निकलने लगी नोटों की गड्डियां, पुलिस के पहुंचने से पहले एक बोरा नोट लेकर भागे दो युवक

sewerage chamber 500 rupee notes found anntyodaya nagar bikaner
बीकानेर

पंचांगों के बीच उलझी हवेलियों की नगरी, भद्रा, प्रदोष और सूतक के बीच फंसा होलिका दहन का निर्णय

holika dahan
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.