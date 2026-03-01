बालिका सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 8 को, प्रवेश पत्र जारी

बीकानेर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को विधानसभा में कई घोषणाएं कीं। इनमें महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर में पीजी में नए विषय खोलने की घोषणा भी शामिल है। घोषणा के तहत हिंदी, इतिहास, समाजशास्त्र, भौतिकशास्त्र एवं प्राणीशास्त्र विषय जल्द ही शुरू किए जाएंगे। प्राचार्य नवदीप बैंस ने बताया कि इससे छात्राओं को काफी फायदा होगा। इससे पहले इन विषयों में पीजी करने के लिए छात्राओं को अन्य कॉलेजों में जाना पड़ता था। इन विषयों को शुरू करने के लिए पिछले लंबे समय से प्रयास चल रहा था। उम्मीद है की अगले सत्र में इसको शुरू कर दिया जाएगा। अब महारानी कॉलेज में छात्राएं 12 विषयों में पीजी कर सकेंगी।