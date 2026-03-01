Rajasthan: सीवरेज से अचानक निकलने लगी नोटों की गड्डियां, पुलिस के पहुंचने से पहले एक बोरा नोट लेकर भागे दो युवक

घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि शनिवार को नेहरू पार्क और ईएसआई अस्पताल के पास स्थित एक सार्वजनिक टॉयलेट के बाहर सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान यह वाकया हुआ। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही कुछ अज्ञात युवक बाइक पर आए और चैम्बर से नोटों से भरा एक बोरा (कट्टा) निकालकर फरार हो गए। इसके बाद जब स्थानीय लोगों ने दूसरे चैम्बर का ढक्कन खोला, तो वहां भी गंदे पानी में 500 के नोट तैरते नजर आए।