सफाईकर्मी ने सीवरेज चैम्बर खोला, तो फटी रह गई आंखें, अंदर से निकले 500-500 के नोट, फिर तो…

मुक्ताप्रसाद नगर थानाधिकारी विजेन्द्र सीला ने बताया कि अंत्योदय नगर में जवाहर पार्क के पास सीवरेज लाइन जाम हो गई थी। निगम के सफाईकर्मी पहुंचे और सीवरेज चैम्बर का ढक्कन खोला तो अंदर 500-500 के नोट तैरते दिखे। सफाईकर्मी शंभू ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर नोटों को बाहर निकाला। करीब सवा लाख रुपए नोट मिले हैं। नोट कीचड़ से सने होने से उनकी गिनती नहीं हो पाई है। फिलहाल नोटों को धारा 106 बीएनएसएस के तहत जब्त सूखने के लिए रखे हैं। इसके साथ ही नोट असली हैं या नकली, इसकी भी जांच कराएंगे।