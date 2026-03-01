स्कूलों में दो चरणों में वितरित की जाएगी पाठ्य पुस्तकें

बीकानेर. शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए राजकीय विद्यालयों व मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण दो चरणों में किया जाएगा। इसके लिए रूट चार्ट भी तैयार कर लिया गया है। पहला चरण 5 से 25 मार्च तक किया जाएगा। जबकि दूसरे चरण की अवधि का चयन प्रथम चरण की समाप्ति के उपरांत वितरण केन्द्रों की उपलब्धता के अनुसार शिक्षा विभाग से समन्वय कर किया जाएगा।यह पहला मौका है जब मार्च में पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। सरकार ने इस बार एक अप्रेल से ही शिक्षा सत्र शुरू करने की घोषणा कर रखी है। इसलिए पाठ्य पुस्तकों का वितरण समय पर करने का कार्यक्रम तय किया है।