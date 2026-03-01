Rajasthan: बोर्ड एग्जाम देने जा रही 12वीं की छात्रा को आया हार्ट अटैक, सहेलियों के सामने सड़क पर गिरी और मौत हो गई

बांसवाड़ा। जिले में शनिवार सुबह उस समय दर्दनाक हादसा हो गया, जब 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने जा रही एक छात्रा की रास्ते में अचानक तबीयत बिगड़ गई। छात्रा सहेलियों के साथ हॉस्टल से स्कूल जा रही थी, तभी उसे चक्कर आया और वह बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी। आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है।