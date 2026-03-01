28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Rajasthan: बोर्ड एग्जाम देने जा रही 12वीं की छात्रा को आया हार्ट अटैक, सहेलियों के सामने सड़क पर गिरी और मौत हो गई

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एग्जाम देने जा रही छात्रा की हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई। इस दौरान छात्रा के साथ उसकी सहेलियां भी थी।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Kamal Mishra

Feb 28, 2026

Banswara Girl Death

मृतक छात्रा पूजा कुमारी मीणा (फोटो-पत्रिका)

बांसवाड़ा। जिले में शनिवार सुबह उस समय दर्दनाक हादसा हो गया, जब 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने जा रही एक छात्रा की रास्ते में अचानक तबीयत बिगड़ गई। छात्रा सहेलियों के साथ हॉस्टल से स्कूल जा रही थी, तभी उसे चक्कर आया और वह बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ी। आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है।

घटना सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के सागवा गांव की है, जहां सुबह करीब 8:30 बजे यह हादसा हुआ। मृतक छात्रा पूजा कुमारी मीणा 12वीं कक्षा की छात्रा थी और पिछले दो वर्षों से सागवा स्थित सरकारी बालिका छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सागवा में अध्ययनरत थी और शनिवार को कृषि विज्ञान विषय की बोर्ड परीक्षा देने जा रही थी।

प्रतापगढ़ की रहने वाली थी छात्रा

सज्जनगढ़ थानाधिकारी धनपत सिंह ने बताया कि पूजा कुमारी मीणा मूल रूप से अरनोद (प्रतापगढ़) की रहने वाली थी। परीक्षा के लिए स्कूल जाते समय अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। सहेलियों के अनुसार, वह कुछ कदम चलने के बाद लड़खड़ा गई और जमीन पर गिर पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण, स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्कूल प्रशासन मौके पर पहुंचे।

प्रिंसिपल ने दर्ज कराई रिपोर्ट

छात्रा को निजी वाहन से सज्जनगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान छात्रावास की वार्डन प्रियंका चरपोटा भी साथ रहीं। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद छात्रा को मृत घोषित कर दिया। परिजनों को सूचना दे दी गई है और उनके पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर स्कूल प्रिंसिपल की ओर से थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है।

दो दिन पहले भी बच्ची की हुई थी मौत

इस घटना से स्कूल, छात्रावास और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। सहेलियां गहरे सदमे में हैं। गौरतलब है कि इससे दो दिन पहले नागौर जिले से भी इसी तरह की घटना सामने आई थी, जहां एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 9 साल की छात्रा की खेलते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई थी।

लगातार बढ़ रहीं हार्ट अटैक की घटनाएं

लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने कम उम्र में दिल से जुड़ी बीमारियों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों और किशोरों की नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और तनाव से दूरी बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

ये भी पढ़ें

Holi 2026: होली की तारीख को लेकर कन्फ्यूजन, 4 मार्च को राजस्थान बोर्ड की परीक्षा; तारीख में बदलाव की मांग
जयपुर
Board Exams

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 07:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Rajasthan: बोर्ड एग्जाम देने जा रही 12वीं की छात्रा को आया हार्ट अटैक, सहेलियों के सामने सड़क पर गिरी और मौत हो गई

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Banswara News : ‘बसंती’ को बुलाने की जिद में ‘वीरू’ टावर पर चढ़ा, बड़ा मजेदार हुआ अंत

Banswara Ganoda Metwala village Veeru climbs tower to call Basanti ending is quite funny
बांसवाड़ा

Rajasthan Ration Dealers : 1 अप्रैल से हड़ताल पर जाएंगे राशन डीलर्स, संघ ने खाद्य विभाग को चेताया, जानें पूरा मामला

Banswara Ration dealers to go on strike from 1 April union warns Rajasthan Food Department know full story
बांसवाड़ा

Banswara News : कोर्ट का सख्त आदेश, सरकारी विभाग की भूमि और कार्यालय होगा कुर्क, नोटिस चस्पा, मचा हड़कंप

Three convicted for gang rape and murder in Narmadapuram
बांसवाड़ा

Rajasthan Panchayat Elections : पुनर्गठन के बाद बने नए समीकरण, चौपालों पर गूंज रही सियासी बातें

Rajasthan Panchayat Elections reorganization formed New equations political discussions echoed in gaon Chaupals
बांसवाड़ा

Rajasthan Cabinet : राजस्थान में वरिष्ठ वीडीओ के 750 नए पद मंजूर, कैबिनेट का बड़ा फैसला, संघ ने जताया आभार

Rajasthan 750 new senior Village Development Officer posts approves Cabinet big decision union expresses gratitude
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.